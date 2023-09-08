Gündemin birinci maddesinde, Yerköy ilçesinde bulunan sağlık evi sağlık ocaklarının genel durumları hakkında, Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Mustafa Gezer tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Gezer yaptığı açıklamada, “Yerköy ilçesinde 5 adet Sağlık ocağının bulunduğu 4 adet sağlık ocağının mülkiyetlerinin kamuya ait olduğu 1 binanın yeni yapıldığı diğer 3 binanın fiziki şartlarının yeterli olmadığı, bir binanın ise kiralık olduğu Sağlık ocağının ilçenin en yoğun nüfusunun ikamet ettiği Ayanoğlu mahallesine hizmet verdiğinden fizik şartlarının yeterli olmadığı İlçe Sağlık Müdürlüğünün 80. Yıl Ortaokulunun yanındaki arsasına Sağlık Ocağı ve 112 İstasyonu yapılmasına ihtiyaç olduğu, Saray ve Sekili köylerinde olmak üzere iki adet sağlık evinin bulunduğu Saray köyündeki sağlık ocağının eski belediye ve 112 binasında hizmet verdiği fiziki şartlarının yeterli olmadığı, Sekili köyünde hizmet veren sağlık evinin hasta sayısının çok düşük olduğu binasının ise fiziki şartlarının iyi olmadığı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden almış olduğumuz bilgi ve mahallen yapılan tahkikattan anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, Yerköy ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, baraj ve göletlerde hangi su ürünlerin yetiştirildiği hakkında Gölet ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Taşdemir yaptığı konuşmada, “Yerköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İnandık Barajının temelden yüksekliği 63 metre olup 31 milyon metre küp biriktirme hacmine sahiptir. Baraj 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği, baraj inşaatına 05 Eylül 2017 tarihinde başlanmış olup, yüzde 80 fiziksel gerçekleşme sağlanmış olup, 2023 yılında bitirilmesinin hedeflendiği, barajın tarımsal sulama için kullanılacağından her hangi bir su ürününün yetiştirilmediği görülmektedir. Yine ilçe sınırları içerisinde İğdecikgöletinin olduğu, söz konusu göletinİğdecik ve Harkaşan arazilerinde 3 bin 410 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığı, göletin 2017 yılında hizmete açıldığı, gölette su ürünü olarak sazan ve tatlı su levreği’nin bulunduğu ancak ticari bir amaç olarak kullanılmadığı, bölge halkının olta balıkçılığı yaptığı gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilgilerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” dedi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Sarıkaya ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkan vekili Ekrem İlker tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkan vekili İlker yaptığı açıklamada, “Sarıkaya ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait hizmet binasında bir müdür, iki antrenör, bir spor uzmanı, beş temizlik görevlisi ve üç güvenlik personeli ile hizmet verilmektedir. 500 Sarıkaya spor salonunda Basketbol, Voleybol, Futbol, Okçuluk, Masa tenisi, Atletizim, Tekvando ve Güreş branşlarında hizmet verildiği, İlçede bin 977 erkek ve bin 185 kadın olmak üzere toplam 3 bin 182 kulüp ve ferdi olarak lisanslı olarak kişilerin spor yaptığı görülmektedir. İlçede bulunan stadyumun aydınlatma ihtiyacı, ilimizde yapılan en eski statlardan birisi olduğu için stadyumun zeminin yapılması ve soyunma odalarının yetersiz olduğu ve bu eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalara başlanıldığı ve ihale aşamasında olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.

Gündemin son maddesinde, İl Özel İdaresi 2023 yılı programı kapsamında Sarıkaya ilçesine bağlı köylerde yaptırılan ve yapımı devam eden Köprü menfez, Kilitli parke ve Kanalizasyon yapım ve onarımlarının genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak rapora bağlanması ve meclisin bilgisine sunulması hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı İrfan Coşgun tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı İrfan Coşgun yaptığı açıklamada, “Sarıkaya ilçesine bağlı Yukarısarıkaya ve Kadıgüllü köylerinde 300 milyon lira bedelle ilave kanalizasyon hattı işleri yapılarak hizmete sunulmuştur. Köprü, menfez yapım projesi kapsamında Celalhüyüğü köyünde bulunan köprüde 100 milyon lira bedelle genişletme çalışmasının yapıldığı, Kilitli parke yapım projesi kapsamında 2 Milyar 500 milyon lira ödenek ayrıldığı, ayrılan ödenekle Akbucak, Babayağmur, Deredoğan, Akbenliçiftliği, Pınarkaya, Tepedoğan, Baraklı, Küçükçalağıl, Büyükçalağıl, Doğansaray, Kadılı, Kerpiç, Kürkçü, Konurlu, Çatal, Koççağız ve Yukarısarıkaya köylerine köy başına 636 metre kare kilitli parke ve köy başına 114 metre kare bordür döşendiği ve yılı içerisinde imkanlar çerçevesinde işlere devam edileceği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)