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İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla; İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Yerköy'de yapılan Kasım Ayı İlçe Müftüleri toplantısına il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.

Yerköy İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu.