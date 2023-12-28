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Gelişen son dakika olaylarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 229 arsayı açık artırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişme, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

TOKİ'nin gerçekleştireceği açık artırma ile satışa sunulan arsaların toplam muhammen bedeli 4.674.424.547 TL olarak belirlendi. Toplamda 1.418.364 m2'lik bir alanı kapsayan arsalar, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova illerinde yer almaktadır.

Arsa satışında alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanlarına yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği ile sahip olabilecekler. Ayrıca, satışa sunulan arsalar KDV'den muaf olarak alıcılarla buluşacak.

Ankara'da konut ve plansız alanlar, Antalya'da turizm tesis alanı, İzmir'de sanayi alanı, Kocaeli'nde ticaret, Konya'da kentsel gelişim, Uşak'ta konut ve Tekirdağ'da lojistik tesis alanı gibi farklı nitelikteki arsalar, yatırımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır.

TOKİ'nin bu satışı, gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir fırsat oluştururken, detaylı bilgileri öğrenmek ve başvuru yapmak isteyenler için resmi TOKİ internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri alabilirler.