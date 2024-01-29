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26 ilde konut ve 29 ilde iş yeri olmak üzere toplamda 123 konut ve 296 iş yeri, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmada satışa çıkartılacak.

TOKİ'nin gerçekleştireceği bu satış, konut ve iş yeri almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Konut alımlarında yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yeri alımlarında ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri mümkün olacak.

Açık artırma etkinliği, iş yerleri için 7 Şubat 2024 Çarşamba günü, konutlar için ise 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleşecek. Bu etkinlikler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda fiziksel olarak gerçekleşirken, aynı zamanda internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) katılıma açık olacak. İnternet üzerinden katılım için kayıtlar, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ, konutlar için Adana'dan Yozgat'a, iş yerleri için Afyonkarahisar'dan Yozgat'a kadar birçok ildeki projeleri kapsayarak geniş bir yelpazede ev ve iş yeri imkanı sunuyor. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi, "0212 608 15 00" numaralı telefondan da bilgi alabilirsiniz.

TOKİ, açık artırma ile ilgili bankacılık hizmetlerini Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ üzerinden sağlayacak. Başvurular ve teminat işlemleri, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.