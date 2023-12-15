Tahmini Okuma Süresi: dakika

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için konut ve arsa satışlarına yönelik faaliyetlerini genişletiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 24 ilde yapılacak arsa satışlarını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan TOKİ, 231 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

Satışa çıkarılacak arsalar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğinde olacak. Bu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile birlikte KDV'den muaf olarak satılacak. Açık artırma, 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, İstanbul'da bir adet resmi kurum alanı da açık artırmayla kiralamaya sunulacak.

Satılacak arsaların bulunduğu iller şunlar: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut ve plansız alanlar, Antalya'da turizm tesis alanı, İzmir'de sanayi alanı, Kocaeli'de ticaret, Konya'da kentsel gelişim, Uşak'ta konut ve Tekirdağ'da lojistik tesis alanı gibi çeşitli kategoriler bulunuyor.

Müzayede, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ Küçükçekmece İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, teklifler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de online olarak verilebilecek. Detaylı bilgiler için "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" internet siteleri ziyaret edilebilir.