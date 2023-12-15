Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kamuya personel alımları devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sevindirici bir haber geldi. Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuruya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, toplamda 183 memur alımı gerçekleştirecek.

Alımın dağılımı şu şekilde belirlendi:

26 Sosyal Çalışmacı

87 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

73 Destek Personeli

Başvurular, 7 - 14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Başvuruların bizzat kabul edilmeyeceği ve posta yoluyla yapılan müracaatların değerlendirilmeyeceği önemle vurgulanmıştır.

Adaylara önemli bir hatırlatma: Başvurularınızı 7 - 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmeyi unutmayın. Kamu görevine atanmak isteyen tüm adaylara bu duyuru önemle iletilmektedir!