Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yozgat Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal ve kurul üyeleri, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ziyarette İcra Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal, Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arslan, “Aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın iş dünyasındaki varlıkları ve önemli katkıları her geçen gün artan oranda devam etmektedir. Güçlü medeniyetimizin arkasında güçlü kadınlarımızın varlığı da bizlere güç katmaktadır. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.