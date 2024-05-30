TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Yozgat dahil 81 ilde ve başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede temsilciliği bulunan MÜSİAD’ın, Türkiye’nin ve dünya coğrafyasında bulundukları şehirlerin ekonomilerine yön veren çok önemli sosyal etkinlikler ile insanlığa hizmet eden bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin eş finansmanı ile sağlanan mali kaynaklarla 2011’den beri 42 ilde uygulanan IPARD Programı desteklerinin 2024 itibarıyla Bakanlığın yoğun gayretleri neticesinde Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek 81 ilde uygulanmaya başladığını belirten Antalyalı, şöyle konuştu: “Verilen hibe desteklerinin temel amacı ülkemizde tarım ve gıda sektörlerinde AB standartlarında, modern işletmelerin kurulmasıdır. IPARD Programı ile AB’nin ortak tarım politikasına ilişkin müktesebatı ve kırsal kalkınma yaklaşımları, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemize aktarılmakta, işletmelerimizin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına ciddi katkılar sağlanmaktadır. Bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verilmiş, bu hibeler sayesinde 96,2 milyar lira yatırım yapılmıştır. Tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan TKDK, katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşmasına vesile olmuş ve 101 bin 900 istihdam sağlanmasına destek olmuştur. Bugün imzalayacağımız protokol ile önümüzdeki dönemde 42 İl Koordinatörlüğümüz, yeni açılan 39 İl İrtibat Ofislerimiz ve MÜSİAD Şube Başkanlıkları arasında daha yakın iş birlikleri yapma fırsatı bulacağız. Kurumumuz IPARD III Programı döneminde MÜSİAD Genel Merkezi ve Şube Başkanlıkları tarafından organize edilecek etkinliklerde yatırımcılara Avrupa Birliği kırsal kalkınma destekleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapacaktır. Bu vesile ile umuyorum ki ülkemize çok önemli yatırımları kazandırarak, ekonomimize önemli katkıları hep birlikte sağlamış olacağız.”

MÜSİAD’DAN GENÇ, KADIN, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON MESAJI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da bugüne değin 6 binden fazla kadın, 13 binden fazla da genç yatırımcısı olan TKDK ile MÜSİAD arasında imzalanacak iş birliği protokolünü önemsediklerini dile getirdi.

MÜSİAD’ın genç ve kadın yapılanmasına, girişimciliğe ve inovasyona verdiği desteklerin TKDK ile birleşerek daha da güçleneceğine işaret eden Asmalı, “Aynı zamanda bizler de yaptığımız organizasyon ve faaliyetlerde TKDK’ya yer vererek, yatırımcılara Avrupa Birliği kırsal kalkınma destekleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler sağlayacağız” ifadelerini kullandı.