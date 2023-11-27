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Sosyal medyanın popüler platformlarından TikTok'ta adını duyuran G.D., skandal canlı yayınlarıyla bir kez daha gündeme oturdu. 35 yaşındaki kadının iddialara göre, canlı yayınlarında sadece bir saat içinde 100 bin lira topladığı öne sürüldü. Ancak, bu olayın ardında skandal bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden TikTok platformunda para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığını tespit etti. Görüntülerde, G.D.'nin para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın düzenledi ve kadını gözaltına aldı. G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Yapılan işlemlerin ardından G.D., savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayın detayları ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak gibi görünüyor. Sosyal medya kullanıcıları, G.D.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.