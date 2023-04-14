Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram şekerleri satışa sunulmaya başladı.

Bayramların vazgeçilmezi olan bayram şekerlerinin fiyatları ise kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösteriyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala şekerlemecilerin tezgâhları renk renk şekerler ve çikolatalarla doldu.

ALIŞVERİŞE BAŞLANDI

Bayramların vazgeçilmez geleneklerinden olan bayram şekerleri tezgâhlarda yerlerini almaya başladı. Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkalına kadar birçok esnaf, iş yerinin önü ve reyonlarını bayram şekerleriyle süsledi.

Esnaf Ramazan Bayramı için şeker hazırlıklarını tamamladıklarını ve halkın da yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladıklarını belirtti.

Esnaf tarafından yapılan açıklamada ise, "Bayrama az bir vakit kaldı. Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün şekerlerimizi tezgâhlarımıza serdik. İnsanlar yavaş yavaş alış verişini yapmaya başladı. Şeker çeşitlerimizi ve lokumlarımızın hepsini açtık ve hazır müşterilerimizi bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Melike Aslı Arslan