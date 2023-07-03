LGS tercih sürecinin başlamasının ardından Yozgatlı öğrenciler, tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. Eğitim uzmanları da merak edilen konu hakkında açıklama yaptılar.

16 Temmuz’a kadar tercih yapabilecek olan öğrencilerin merakını gidermek ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla açıklama yapan uzmanlar, öğrencileri lise tercihlerini yaparken açıkta kalmamaları konusunda uyarıyor.

Doğru tercih yapmanın yollarını eğitim uzmanları, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, şu bilgileri aktardı: “Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimler esas alınmalı. MEB sınavla girilecek okullar için 10 tercih hakkı sunuyor. Yüzde 5’lik dilimdeki bir öğrenciyi örnek alırsak, yüzde 3’lük dilimden başlayarak yüzde 10’luk dilime kadar tercih yapabilir. Tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde 3’lük dilimden, 4 tanesi kendine yakın olan bölgelerden okullar yazılabilir. Son 2 tanesi ise kendi yüzdelik diliminden biraz daha aşağıda olan yerlerden oluşursa bu öğrenci açıkta kalmayacaktır. Stratejiniz, bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısından ve yüzde 30 altından tercih yapmak olmalı. Tercih edeceğiniz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin. Tercih etmek istediğiniz okulu mümkünse görün ve hakkında detaylı araştırma yapın. Sosyal medyada okulları takip edip, mezunların ve öğrencilerin okulla ilgili paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Okulla ilgili bildiğiniz her şey tercihlerin daha doğru olmasını sağlar. Öğrencinin okumak istediği okul türü çok önemli. Eğer öğrenci üniversitede fen bölümlerinde okumayı düşünüyorsa, fen liseleri üzerinden tercih yapmalı. O yüzden gelecekte okumak istediğiniz alanı iyi belirleyip tercihinizi şimdiden ona göre yapın. Özellikle büyükşehirde ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmalı. Sadece çok istediğiniz için çok uzak bir bölgede tercih yapmak pek de doğru olmayacaktır. Dolayısıyla lokasyon olarak erişim kolaylığı olan okulları tercih etmekte fayda var. Eğer başka bir il için tercih yapıyorsanız okulların pansiyon durumlarına mutlaka bakın. Pansiyonsuz bir okulu tercih listesine yazmak, okula yerleştirildiğinizde sizin için hayal kırıklığı yaratabilir. Okulun durumunu iyice öğrenin. Okulun kız, erkek ya da karma eğitim yapıp yapmadığı da tercih listesinde dikkat edilecek başka bir nokta. Tercih yapılırken kime yönelik eğitim verdiğine ve kız, erkek puanlarına dikkat edin. Liselerin hazırlık sınıfları da dikkate alınmalı. Uzmanlar hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerinin, köklü Anadolu liseleri olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla bu okulların nitelikleri yüksek. Tercih yaparken bu özelliği göz önünde bulundurun. Lise eğitiminin en önemli konularından biri de yabancı dil. Eğitim almak istediğiniz yabancı dil bilgisini kontrol edin. Aynı okul hem İngilizce hem de Almanca eğitim veriyor olabilir. Eğer İngilizce eğitim almak istiyorsanız, tercihlere Almanca bölümünü yazmayın. Tercih robotunda bazı okulların karşısında yüzdelik dilim bilgisi yerine yıldız işareti var. Bunların bazıları yeni açılan okullar. Bazıları da geçen sene yüzdelik dilimi oluşmayan ya da bu yıl statü değiştiren okullar. Bu okulları tercih edecekseniz bulunduğu yerdeki eşdeğer okullara bakarak tercih yapın.”

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Uzmanlar, “Adaylar, tercihleri, 5-16 Temmuz tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar e-Okul Sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr) veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne velisiyle birlikte başvurarak yapabilir. Tercihler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Ancak velinin ilgili ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerinizi imzalaması gerekiyor. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 nüsha çıktısı okul müdürlüklerince alınıp 1 nüshası okulda saklanacak. Diğer nüshası veliye verilecek. Veliler, düzeltme veya iptal işlemi için tercih süreleri içerisinde okul müdürlüklerine başvurabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak” şeklinde konuştu.

ADIM ADIM LGS TERCİH SİSTEMİ

Uzmanlar, “MEB’in internet sitesinde e-Okul’da açılmış olan Tercih Robotu’na girin. İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın. İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın. Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri) İl ve ilçe seçimlerini yapın. Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin. Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin. Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin. Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın. Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp, imzalı çıktı alabilirsiniz” dedi. Ahmet Ayverdi