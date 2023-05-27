Tercih ve tanıtım fuarı tamamlandı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ sonuncusu Amasya’da gerçekleşti.

Anadolu Üniversiteler Birliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, 11 ilde tanıtım fuarı düzenleyerek üniversite adayları öğrencilerle buluştu. Amasya, Yozgat, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Sivas’ın da aralarında olduğu illerdeki etkinliklerde gençlere üniversitelerin sunacakları fırsatlarla ilgili stantlarda birebir bilgilendirmeler yapıldı.

FUAR ZİYARETLERİ TERCİHLERİ ETKİLİYOR

İki yıldır gerçekleşen fuarı çok önemli bulan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Geçen yılki fuarın sonrasında üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz oldu. Fuardan faydalanarak tercih yaptıklarını anlattılar” dedi. Osmanlı devleti döneminde şehzadelerin yetiştirildiği Amasya’nın ve üniversitenin öğrencilere büyük fırsatlar sunmasının yanı sıra güvenli bir şehir olduğunu belirten Rektör Elmacı, “Özellikle kız öğrencilerimiz açısından hiçbir zaman barınma problemi olmadı. Erkek öğrencilerimiz açısından da hem özel yurtlarımız hem de KYK’nın çok büyük imkanlarına bağlı olarak öğrencilerimiz asla barınma sıkıntısı çekmemekteler. Ayrıca diyetisyenlerimiz kontrolünde çıkan yemeğimiz 5 lira. Dolayısıyla burada öğrencilerimiz hem barınma hem de geçinme açısından sıkıntı çekmeyeceklerdir” diye konuştu.

TERCİH FUARI TAMAMLANDI

Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın sonuncusunu Amasya’da gerçekleştirdiklerini belirten Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ “Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen üniversite tanıtım fuarları Amasya Üniversitesi'nde tamamlandı. Tüm şehirlerde yoğun ilgiyle karşılanan tanıtım fuarlarında emeği geçen tüm üniversitelere teşekkür ederiz” dedi.

“BURADA ÜNİVERSİTELERİ TANIMA FIRSATI BULDUK”

Fuarın son durağı olan Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliği ziyaret eden Merzifon Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Şahiner, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada üniversiteleri tanıma fırsatı bulduk. Samsun OMÜ’de gemicilik eğitimi almayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Fuarı çok faydalı bulan Onur Emiroğlu grafik alanında, arkadaşı Umutcan Ceylan da yazılım mühendisliği eğitimi almayı planlandığını söyledi. İHA/Haber Merkezi