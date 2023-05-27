Yaklaşık 15 takım hoparlör noktasını 27 takım hoparlör noktasına çıkardıklarını bildiren Belediye Başkanı Ünal, “İşimizin takipçisi ve başındayız” dedi.

Başkan Ünal açıklamasında, “Sesimizin daha gür çıkması ve vatandaşlarımızın herhangi acil durumlar, toplumsal haber ve duyurularda daha düzgün doğru ve anlaşılır olması, her mahalleye her noktada kesintisiz anlaşılır ilanların verilmesi ve bilgilendirilmesi amacı ile kasabamızın yaklaşık 15 takım hoparlör noktasını 27 takım hoparlör noktasına çıkararak ses ve anons sistemini sil baştan tamamen yenileyerek artık sorun olmaktan çıkarıyoruz çünkü biz işimizin takipçisi ve başındayız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi