Her yıl Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, teravih namazı yatsı namazından sonra cemaatle kılınan nafile namazlardan biridir. Teravih namazı, İslam dünyası için kutsal kabul edilen bu mübarek ay boyunca her gece özel bir ibadet olarak gerçekleştirilir. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için Kuran-ı Kerim'e göre sünnet kabul edilir ve camide imama uyarak veya bireysel olarak kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını camide imama uyarak kılacaksanız, öncelikle euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya, uydum imama" demelisiniz. Ferdi olarak kılınıyorsa, niyetinizi belirterek başlayabilirsiniz.

1. REKÂT:

Eller kulak hizasına kaldırılır, "Allahuekber" diyerek namaza başlanır.

Gizlice Sübhaneke duası okunur.

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zammı Sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye’l-Azim" denilir.

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye’l-Âlâ" denilir.

İki defa secde yaptıktan sonra, "Allahuekber" denilerek ikinci rekate geçilir.

2. REKÂT:

Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha Suresi okunur.

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye’l-Azim" denilir.

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Leke’l-Hamd" denilir.

Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye’l-Âlâ" denilir.

Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

3 VE 4. REKÂT:

Kalan iki rekat, ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunduktan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Teravih namazını ikişer rekât olarak kılmak daha uygundur, ancak dörder rekât olarak da kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken sabah namazının sünneti gibi, dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih namazının ardından Vitir namazı kılınması önerilir.

YATSI EZANI OKUNDUKTAN SONRA;

4 Rekât yatsının ilk sünneti

4 Rekât yatsının farzı

2 Rekât yatsının son sünneti

20 Rekât teravih

3 Rekât vitir namazı kılınır.