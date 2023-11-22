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Çandır İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilerine temel trafik kuralları eğitimleri verildi.

Trafik polisleri tarafından öğrencilere trafik kurallarını öğreten videolar gösterilirken, öğrencilere trafik broşürleri dağıtıldı.

Yaklaşık 2 hafta süren eğitim programında emniyet ekipleri öğrencilere, genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, emniyet kemeri kullanımı konularını anlattı.