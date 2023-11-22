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Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, “Esnafımıza hayırlı olsun “ diyerek müjdeyi duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, “TESKOMB Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda kredi limitlerimiz üst limit 650 bin olmuştur. İşyeri edindirme ve taşıt edindirme kredileri ise 1 buçuk milyon oldu. Esnafımıza hayırlı olsun. Kredi talep ihtiyacı olan esnaflarımızı kooperatifimiz bekleriz” dedi.