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Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Recep Tayyip Erdoğan kavşağında tek taraflı olarak meydana geldi. İ.T. idaresindeki Opel marka 58 ACP 118 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda köprü duvarına çarptı. Çarpışma sonucunda araç 70 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü İ.T. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. İ.T.’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı.