Teknosa, kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 16 yıldır sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" projesinde yeni dönem eğitimlerine başladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Habitat Derneği ile 2007'de hayata geçirdiği Kadın için Teknoloji projesinde yeni dönemi başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek, dijital okuryazarlığını artırmak ve gelişimini desteklemek amacıyla sürdürülen projede, 2023 yılı boyunca 3 bin kişiye çevrim içi eğitim verilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin her köşesinden eğitime katılan kadınlar, e-hizmetlerden sosyal medyaya, güvenli internetten bilgisayar kullanımına, CV hazırlamaktan mülakat tekniklerine farklı içeriklerde eğitim alacak.

Proje kapsamında 16 yılda 26 bin kadına dokunan Teknosa, bu yılki yüz yüze eğitimleri ise deprem bölgelerinde hayata geçirecek. Depremden etkilenen şehirleri odağına alarak tüm ülkede gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla 1000 kadına ulaşılması amaçlanıyor. AA