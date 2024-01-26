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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilere gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda; yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, ayrıca kuraklık gibi iklim şartları ve küresel üretimde meydana gelen değişikliklerin de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan oranda ve çiftçilerin olumsuz etkilemeyeceği ölçüde bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç oluştuğunun altı çizildi.

“AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA 100 BİN TON, HAM AYÇİÇEK YAĞINDA İSE 250 BİN TON TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR”

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili sektör kuruluşları ile görüşmeler yapılarak, çiftçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açıldığı belirtildi.

Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisinin uygulanacağı açıklandı.

Bu kararın 15 Nisan 2024 tarihinde düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanının sonlandırılacağı ifade edildi.