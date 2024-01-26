Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgatlı emeklileri de yakından ilgilendiren emekli maaşlarına yönelik düzenlemeyi içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak.