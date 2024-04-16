Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda, otoparklarda veya dükkanların dışında, çanta ve eşya hırsızlığı ile kayıp vakaları sıkça karşılaşılabilir. Bu durumlarda işletmeler, genellikle "Çalınan veya kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir" şeklinde bir uyarı asarak kendilerini koruma altına alırlar. Ancak, bu uyarının hukuki sorumluluk ve kusur durumlarına etkisi nedir? Bir uzmanın açıklamalarına göre, tazminat talebi mümkün olabilir.

Her gün binlerce kişi alışveriş merkezlerine girip çıkar. Müşteriler, almayı düşündükleri ürünleri denemek için mağazalarda uzun zaman geçirebilir ve bu süreçte çantalarını unutabilirler. Ayrıca kalabalık mağazalarda hırsızlık olayları da yaşanabilir.

Bu durumda müşteriler genellikle şu uyarıyla karşılaşırlar: "Çalınan veya kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir."

Ancak, bazı durumlarda bu uyarının geçerliliği tartışmalıdır. Bir mağazada alışveriş yaparken eşyası çalınan bir müşterinin, belirli durumlarda mağazadan uğradığı zararın tazminini talep etme hakkı vardır.

Konu hakkında bilgi veren bir avukat, mağazaların müşterilere sundukları marka ve hizmetlerle güven kazandığını belirtir. Müşterilerin alışveriş sırasında mağazanın kontrol alanında bulunduğunu vurgular ve mağazanın müşteriyi zararlardan korumak için gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirtir.

Eğer mağaza işletmecisi gereken özeni göstermezse ve müşterinin eşyası çalınırsa, mağazadan tazminat talep etmek mümkündür. Ancak, müşterinin kendi eşyasını korumak için gerekli özeni göstermiş olması da önemlidir. Her durum ayrı ayrı değerlendirilir ve tarafların kusur durumlarına göre tazminat miktarı belirlenir.

Bu uyarının hukuki sorumluluk ve kusur durumlarına etkisi olup olmadığı sorusuna verilen cevap, böyle bir uyarının tazminat talebinde tarafların hukuki sorumluluğuna veya kusur durumlarına bir etkisinin olmadığıdır. Bu tür bir uyarı, mağazanın hukuken sorumlu olduğu durumlarda sorumluluktan kurtulmasını engellemez.

Müşterinin eşyası çalındığında ve mağazada güvenlik kamerası bulunmuyorsa veya bozulmuşsa, bu durum mağazanın kusurlu olduğunu gösterebilir. Bu durumda tazminat talep edilebilir.

Otoparklarda eşya çalınması durumunda, otoparkı işletenlerin sorumlu olduğu belirtilir. Bu nedenle, aracını AVM otoparkına bırakan bir müşteri, aracının veya içindeki eşyanın çalınması durumunda AVM işleteninden tazminat talep edebilir. Müşterinin kendi kusuru varsa veya aracın niteliğinden kaynaklanan bir durum varsa, AVM işleteninin sorumluluğu azalabilir veya ortadan kalkabilir.

Tüketiciler, bu tür durumlarda tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilirler. Ancak, eşyanın varlığını kanıtlamak önemlidir. Özellikle çanta çalınması durumunda, içinde bulunan eşyaların varlığı kanıtlanmalıdır.