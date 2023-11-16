Tatili fırsata çevirin!

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Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, öğrencilere tatil günlerini fırsata çevirmelerini tavsiye ederek, "Bu tatil dönemi tekrar yapmak için oldukça güzel bir dönemdir. Eksik konuların kapatılması, bolca soru çözülmesi, deneme ve soru taramalarıyla öğrenciler şu ana kadar görmüş olduğu konuları güzel bir tekrar edecekler ve Kasım ara tatilinden sonra temiz bir sayfayla yeni döneme başlamış olacaklardır" dedi.

Yozgatlı öğrencilerde dahil milyonlarca öğrenci ara tatile devam ederken, uzmanlar tatil günlerinin iyi değerlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Tatilin saatlerce bilgisayar başında oyun oynamak olmadığının altını çizen uzmanlar, öğrencilerin sosyal medyaya sınırlı bir vakit ayırmalarının tatil sonrası için önemli olduğunu hatırlattı.

"ÖĞRENCİLER BAŞARILI, MUTLU VE DÜZENLİ OLURLAR"

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, öğrencilere tatil günlerini fırsata çevirmelerini tavsiye ederek, “Dünyayı yöneten insanlara baktığımız zaman bu insanların en önemli özelliğinin zamanı iyi yönetmesi olduğunu görüyoruz. Zamanı iyi yöneten öğrenciler başarılı, mutlu ve düzenli olurlar. Kasım ara tatilindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencileri için tavsiyemiz günü üçe bölmeleri. Birinci bölüm, sekiz saatlik uyku dilimi. Bilimsel araştırmalara baktığımız zaman öğrenciler için en güzel uykunun 23.00 ile gece 03.00 saatleri arasında olduğunu görüyoruz. Ama bu dönemin sınav öğrencilerine baktığımız zaman, bu aralığı çoğu zaman ayakta olduklarını, uyumadıklarını görüyoruz. Kesinlikle öğrenciler zinde bir uykuyla gece bu saatlerde uykularını almalı, beynin bu dönemde geliştiğini, ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu süreçte öğrenciler mutlaka kendi uyku düzenlerine dikkat edecekler ve okul açıldığı dönemde de burada düzensizlik olmayacaktır. İkinci bölüm ise 8 saatlik dilim de eğlence ve dinlenme oluyor. Yoğun bir sınav dönemi, öğrencilerinin mutlaka eğlenmek ve dinlenmek de haklarıdır. Ama birçok öğrenci için eğlenmek ve dinlenmek dediğimiz vakit bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medya üçgeninde sıkışıp kalıyor. Tatil demek saatlerce bilgisayar başında oyunlar peşinden koşmak demek anlamına gelmiyor. Bu dönemde öğrenciler mutlaka sosyal medyaya sınırlı bir vakit ayıracak, kendilerini ise kesinlikle dinlendirmeleri gerekiyor. Ama sportif faaliyetlere katılmak, arkadaşlarıyla gezmek, akrabalarıyla bir arada olmak, kitap okumak, kültürel geziler yapmak, öğrenci bu dönemde mutlaka hem eğlenecektir hem de dinlenecektir. Tabii üçüncü bir bölüm ise ders çalışma dediğimiz 8 saatlik bir bölüm. Dikkat edilirse 3 adil zaman var. Uyku, dinlenme, eğlenme ve ders çalışma zamanı" ifadelerine yer verdi.

“TEMİZ BİR SAYFAYLA YENİ DÖNEME BAŞLAMIŞ OLACAKLAR”

Öğrencilerin hem okullarda hem de kurslarda şu ana kadar yoğun bir program gördüğünü ifade eden Aladağ, "Bu tatil dönemi tekrar yapmak için oldukça güzel bir dönemdir. Eksik konuların kapatılması, bolca soru çözülmesi, deneme ve soru taramalarıyla öğrenciler şu ana kadar görmüş olduğu konuları güzel bir tekrar edecekler ve Kasım ara tatilinden sonra temiz bir sayfayla yeni döneme başlamış olacaklardır. Yemek kitabı okumakla aşçı olunmaz. Öğrenciler bu dönemde mutlaka bilgisayardaki, sosyal medyadaki ders videolarından uzak kalmaları gerekiyor. Öğrenciler ders çalışma denildiği vakit saatlerce online eğitim kanallarında konu anlatımı dinliyorlar ve buradaki hocaları izliyor. Ama bizim öğrencilere tavsiyemiz bu ekrandan uzak kalmaları ve sorularını kitaplardan çözmeli. Okullarda ve kurslarda öğretmenlerin anlatmış olduğu soruları kitaplardan bolca egzersiz yapıp kendilerini geliştireceklerdir. Tatil tekrar yapmak için çok güzel bir fırsattır. Mutlaka öğrencilerin eksiği vardır. Anlamadığı, eksik olduğu konular mutlaka olacaktır. Bugün derece yapan öğrencilere baktığımız zaman bu ara, sömestr tatillerini çok iyi değerlendirdiklerini görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerin bolca soru çözüp egzersiz yapıp bu süreci iyi değerlendirmeleri gerekecektir” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUK VERMELERİNDE FAYDA OLACAKTIR”

Ailelere de görev düştüğünün altını çizen Özcan Aladağ, “Bu tatil süresince anne ve babalara da önemli görevler düşmekte. Anne ve babalar bu dönemde öğüt vermektense örnek olmaları gerekiyor. Bu süreçte, tatil süresince öğrencilere sosyal sorumluluk projeleri verilmeli. Kesinlikle onlarla vakit geçirmeli, onlara göre sorumluluk verilmeli. LGS öğrencilerine, YKS öğrencilerine bir alışveriş yapmayı ya da mahalledeki sitedeki bir komşuya yardım etmeyi, yaşlıların herhangi bir ihtiyacını gidermeyi mutlaka göstermelerinde fayda var. Çünkü bu süreçte baktığımız zaman öğrencilerin sosyal hayattan dünyadan kopuk testmatik gibi öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarına seviyelerine göre sorumluluklar mutlaka vermelerinde fayda olacaktır” diye konuştu.