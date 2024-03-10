31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti'nin Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası kapsamında Yozgat Öğretmenevi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, eğitimcilerle bir araya gelen Taştan, eğitim camiasının sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Taştan, yaptığı açıklamada, "Yozgat'taki öğretmenevimizi ziyaret ederek, buradaki yönetici, eğitimci ve çalışanlarımızla hasbihal ettik. Eğitimcilerimize her zaman minnettarız ve onların emeklerini takdir ediyoruz. Belediye Başkanlığım döneminde öğretmenlerimizin her konuda rahat olmaları için yanlarında olacağım" dedi.

Eğitimcilerin toplumun geleceğini şekillendirmede büyük bir rol oynadığını vurgulayan Taştan, öğretmenlere verdikleri emekler için teşekkür etti ve "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir inancın mensupları olarak, öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduklarını bir kez daha göstermek ve minnettarlığımızı iletmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi