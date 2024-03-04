İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ) ve Özbulutlar A.Ş. tarım sektöründe önemli bir adım atarak "Gelenekten Geleceğe Çiftçi Buluşmaları"nı gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri bir araya gelerek tarımın geleceğine yönelik önemli kararlar alındı.

Etkinliğe İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İGSAŞ'ın Genel Müdürü İlkay Ünal ve Satış ve Pazarlama Direktörü Vedat Altınok, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Ticaret Borsası Meclis Başkanı Medeni Akyol, Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat ve Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık katıldı.

Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, “İGSAŞ'ın sahaya hakim ve dinamik üst düzey yöneticileri de etkinlikte yer aldı. Tarımsal Satış Müdürü Berk Baykara, Müşteri Deneyimi Müdürü Ertuğrul Aktaş ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Sercan Karagöz gibi isimler, etkinlikte tarımsal sektörün geleceği üzerine önemli görüşler paylaştılar. İGSAŞ ve Özbulutlar A.Ş., Türk tarımına ve ekonomisine güç katan önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, etkinlikte bulunan tüm katılımcılar ve destek veren köy muhtarları ile birlikte üreten ve alın teri döken tüm çiftçilere teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etkinlik sırasında İGSAŞ yönetimi olarak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Erkekli'ye başarı ve katılım plaketi takdim edildi.