Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyonunu yüzde 4.53, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 67.07 olarak açıklamasının ardından, TÜİK’in enflasyon verilerini ve piyasa koşullarını değerlendiren Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 15 zammın cebe girmeden eridiğini, bu ekonomik şartlarda iyileştirmenin şart olduğunu söyledi.

TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunu yüzde 4.53, yıllık enflasyonu ise yüzde 67.07 olarak açıkladığına dikkat çeken Taşkın, Ocak ayında yüzde 6.7’lik enflasyonun geçici olduğunu söyleyen ekonomi yönetiminin Şubat ayı enflasyonunu da muhtemelen ciddiye almayacaklarını belirtti.

Taşkın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Enflasyon her ay yükseliyor ve memurun cebindekini alıp götürüyor. Ocak ayında memur ve memur emeklisine verilen yüzde 15 zam çoktan eridi. Enflasyon farkları her ay maaşa yansıtılmış olsa en azından mağduriyet bir ölçüde önlenmiş olur, ancak bu da yapılmıyor. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde gıda enflasyonunun yükselmesi hem memuru hem de memur emeklilerinin yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Araştırmalar, Ankara’da gıda harcamalarının şubat ayında yüzde 8 arttığını gösterirken, dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ve bunların emeklilerinin hayat şartlarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinin hayat şartlarını iyileştirmek Devletin asli görevlerindendir. Bunun için vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının yüzde 10-15 aralığında sabitlenmesini, enflasyon farklarının her ay maaşa yansıtılması, bugün 12 bin lirayı geçen seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması gibi iyileştirici tedbirler hem memuru hem de memur emeklisini rahatlatacaktır. Yetkililer, vatandaşın Anayasal hakkı olan insanca yaşama hakkına saygı duymalı ve iyileştirici tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir.”