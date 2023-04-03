YERLİ ÇEŞİTLER YAYGINLAŞTIRILACAK 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde gerçekleştirilen yerli yeşil mercimek çeşitlerinin demonstrasyon ekimleri il ve ilçe müdürlükleri teknik personelinin kontrolünde gerçekleştirildi.

Yapılan demonstrasyon ekimi ile ilgili açıklamada bulunanİl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimizde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında araştırma enstitüleriyle birlikte çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biride yeşil mercimektir. Yeşil mercimek üretiminde ilimiz ülkemizde birincidurumdadır. Bu üretimi daha da artırmak ve yerli çeşitlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon ekimleri yapıyoruz” dedi.

‘DAHA ÇOK VERİM VEREN ÇEŞİTLER VAR’

Tarım ve Orman Bakanlığıaraştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan ve daha çok verim verenyeşil mercimekçeşitleri olduğuna değinen Özkaya,“İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohumluklarla ekim yapmaktadırlar. Oysa bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan daha çok verim veren çeşitlerimiz mevcuttur. Bu çeşitleri ilimiz çiftçilerine tanıtarak yaygınlaştırmak ve mercimekte verimi artırarak üretim miktarını daha da artırmak için ilimizde yeşil mercimek ekiminin en çok yapıldığı Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde 4 köyde 5 önder çiftçimizle birlikte 50 dekar alanda demonstrasyon ekimleri yapıldı.Bu ekimlerde bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan çeşitlerden Bozok – Karagül – Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan çiftçi çeşitleri yeşil mercimek çeşitlerinin ekimlerini yapıldı” diye konuştu.

‘DOĞAYLA DOST GÜBRE KULLANILDI’

Gerçekleşen demonstrasyon ekimlerinde doğayla dost mikrobiyal gübre kullanımıyapıldığının altını çizen Özkaya, “Bu ekimlerle birlikte doğayla dost tamamen organik olarak üretimi yapılan bakanlığımıza bağlı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilerek satışı yapılan Rhizobium bakterisi içeren mikrobiyal gübre kullanımı yapıldı. Bu gübrenin uygulanışı da çiftçilerimize gösterildi.

Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca il ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak olup hasatlarıçiftçilerimizle birlikte yapılarak sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir​