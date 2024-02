Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez konumunda bulunuyor” dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan, bu alanda kaliteli ürünlerin tedarik edilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına Et ve Süt Kurumunun, önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Et ve Süt Kurumu, ülke genelinde hayvancılığın gelişimine katkı sunarak, ilimizde de kaliteli ürünleri uygun fiyata vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Hizmet saatlerini güncelleyen Et ve Süt Kurumu, artık cumartesi günleri de dahil olmak üzere pazar günü hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor" dedi.

Özkan, "Bu sayede vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları kaliteli et ve süt ürünlerini daha uzun saatler boyunca temin edebilecekler. Et ve Süt Kurumu'nun güncellenen çalışma saatleri, ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, vatandaşlarımızın da kaliteli ürünlere daha rahat ve uygun fiyatlarla erişimini sağlıyor. Et ve Süt Kurumu, ilimizdeki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam ederken, vatandaşlarımıza da kaliteyi her zaman uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.