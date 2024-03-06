Tarım Kredi Market, Ramazan ayı boyunca sabit fiyatlarla ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. İşte, 5 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak güncel indirimli ürünlerin listesi:
Tarım Kredi Market, Ramazan ayı boyunca tüm ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesini açıkladı. Ceviz, güllaç, kuru üzüm, süt, yoğurt, yumurta, peynir, bakliyat, içecek, tuvalet kağıdı, deterjan gibi binlerce üründe indirimler başladı.
İşte Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimlerden bazıları:
Bezelye konserve: 27,90 TL
Garnitür konserve: 21,95 TL
Domates biber karışık salça: 79,90 TL
Makarna çeşitleri: 10,50 TL
Nohut: 46 TL
Kırmızı mercimek: 29 TL
Buğday unu: 76,90 TL
Pilavlık bulgur: 19,50 TL
Yumurta: 59,90 TL
Siyah zeytin: 149 TL
Süzme çiçek balı: 135 TL
Tereyağı: 259 TL
Süt: 22,50 TL
Hurma: 29,90 TL
Siyah çay: 105,90 TL
Dana kavurma: 639,90 TL
Bütün piliç: 59 TL
Tarım Kredi Market'te kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!