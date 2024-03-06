Tarım Kredi Market, Ramazan ayı boyunca sabit fiyatlarla ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. İşte, 5 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak güncel indirimli ürünlerin listesi:

Tarım Indirim (2)

Tarım Kredi Market, Ramazan ayı boyunca tüm ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesini açıkladı. Ceviz, güllaç, kuru üzüm, süt, yoğurt, yumurta, peynir, bakliyat, içecek, tuvalet kağıdı, deterjan gibi binlerce üründe indirimler başladı.

Tarım Indirim (3)

İşte Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimlerden bazıları:

Bezelye konserve: 27,90 TL

Garnitür konserve: 21,95 TL

Domates biber karışık salça: 79,90 TL

Makarna çeşitleri: 10,50 TL

Nohut: 46 TL

Kırmızı mercimek: 29 TL

Buğday unu: 76,90 TL

Pilavlık bulgur: 19,50 TL

Yumurta: 59,90 TL

Siyah zeytin: 149 TL

Süzme çiçek balı: 135 TL

Tereyağı: 259 TL

Süt: 22,50 TL

Hurma: 29,90 TL

Yozgat faturayı elden ödeyecek! Yozgat faturayı elden ödeyecek!

Siyah çay: 105,90 TL

Dana kavurma: 639,90 TL

Bütün piliç: 59 TL

Tarım Kredi Market'te kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Kaynak: Haber Merkezi