Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da en çok ilgiyi kırmızı güllerin görmesi bekleniyor.

Yozgat’ta yıllardır çiçekçilik yapan Taylan Çiçekçilik sahibi Kemal Şahin, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.



Şahin, sektörün sevgililerin çiçeksiz kalmaması için üreticisinden satıcısına kadar hazırlığa başladığını söyledi.

Bu dönemde, başta gül olmak üzere özellikle orkide, karanfil gibi çiçeklerin tercih edildiğini dile getiren Şahin, "Tabii biz çiçeği sadece bir gün değil, her gün satmak istiyoruz. Bir eve her gün çiçek giderse mutluluk verir" dedi.



Sevgililer Günü'nde sevginin simgesi olan güle talebin arttığını ifade eden Şahin, "Sevgililer Günü'nde her zaman gül tercih ediliyor. Bunun da anlamı sevgi, aşk. Özellikle kırmızı gül, o güne mahsus yoğun ilgi görüyor. Gülün diğer renklerine de talep var. Mesela pembe gül, 'gönlüm sende', sarı gül 'sıcak sevgi' anlamına geliyor" diye konuştu.

“GÜVENLİ YERDEN VERİN”

Şahin, ayrıca Sevgililer Günü'nde en uygun fiyatlı hediyenin çiçek olacağını söyledi.

İnternet üzerinden yapılan çiçek satışlarına değinen Şahin, şunları kaydetti: "Tazelik, dayanıklılık ve uygun fiyat açısından çiçek çiçekçiden alınmalı. Özel günlerde birçok vatandaş interneti tercih ediyor. Özellikle internetten sipariş verilecekse güvenilir sitelerden sipariş verilmelidir."