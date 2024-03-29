Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakilere kötü haber vererek yeni zamların yakında geleceğini duyurdu.

Sigara fiyatlarına ocak ayında yapılan zammın ardından sadece üç ay geçmesine rağmen, Aybaş'ın açıklamasına göre fiyatlara bir zam daha yapılacak.

Kamu Son Haber’de Ahmet Bolat’ın haberine göre, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda Aybaş, 1 Nisan sonrası için yeni zamların beklendiğini belirtti. Ayrıca, sigara fiyatlarındaki artışın yanı sıra alkol fiyatlarının da yüzde 10 oranında artırılacağını açıkladı.

Aybaş, üretici firmaların ürün kısıtlamasına başladığını ve sigaraya gelecek zam hakkında bilgiler aldıklarını ifade etti. Yaptığı paylaşımda, "1-10 Nisan arasında alkol ve sigara fiyatlarında zam bekleniyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar. Sigara için dolaşan dedikodular yaklaşık 10 TL civarında bir zam olacağı yönünde. Zamların Bayram sonrasına kadar da sürmesi muhtemel, umarım zam geçişleri sıkıntılı olmaz" şeklinde konuştu.