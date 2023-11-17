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Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (YOBÜ-GGT) yeni yönetimiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında da hareketli etkinliklere imza atacak gibi gözüküyor.

Düzenlenen etkinliğe Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Yozgat Gençlik Merkezi - YOBÜ Genç Ofis sorumlusu Gençlik Lideri Emre Dişlitaş da katıldı.

Üniversitenin farklı bölümlerinden ilk defa bir araya gelen öğrencilerin bir kısmı hemşehri olduklarını fark edip bir birlerini daha yakından tanıma fırsatı buldukları için toplantıdan ayrı bir memnuniyetle ayrıldılar. Girişimcilik konusuna duydukları ilgiyi tutkuya dönüştürmek isteyen gençlerin, kariyerlerine doğru yön vermek isteyen ve iş dünyasında iz bırakmak hayali olan gençlerin buluşma noktası olması arzusuyla topluluğu daha aktif tutmak istedikleri yönünde değerlendirmeler de bulunan Sağlık Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Topluluk Başkanı Ayşe Uçar, topluluk ile alakalı yaptığı bilgilendirme konuşmasında önceden yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verip yıl içinde neler yapabilecekleri hakkında sorular sordu ve katılımcıların düşüncelerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Yozgat Gençlik Merkezi - YOBÜ Genç Ofis'in ev sahipliği yaptığı ortamda ve sıcak bir atmosferde geçen toplantıda Genç Ofis adına Gençlik Lideri Emre Dişlitaş da kısa bir konuşma yaparak tanıtıcı bilgiler verdi.

YOBÜ Genç Ofis’in, Yükseköğretim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu protokol ve iş birliği neticesinde üniversitede bu öğretim yılı itibariyle hizmet vermeye başladığını belirten Gençlik Lideri Emre Dişlitaş, “Amacımız üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin Gençlik Merkezi Faaliyetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve onların eğitsel, sosyal kültürel ve gönüllülük algılarını geliştirmektir. Gençlerimiz ofisimize hafta içi mesai saatleri içinde gelerek ders çalışabilir, kütüphanemizden kitap alışverişi yapabilir, toplulukların faaliyetlerine katılabilir, masa tenisi, langırt, satranç takımları ve kutu oyunları ile eğlenceli zaman geçirebilirler. Gençlik merkezimize üye olmaları durumunda Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu yaz kampları geziler ve gönüllülük faaliyetleri içerisinde yer alabilirler ” dedi.

Kısa süre içerisinde ders ve seminer niteliğinde bilgiler paylaşan Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise girişimciliğin neden önemli olduğuna değindi ve “Literatürde birinci nesil üniversiteler Bologna Üniversitesi ile başlatılır. Oysaki daha öncede benzer işleve sahip kurumlar vardı. Bir zamanlar Bağdat bilimin merkezi idi. Endülüs’te de bir medeniyet inşa edilmişti. Avrupa’da birinci kuşak üniversiteler daha ziyade bilgiyi nakleden durumundaydı ve bilgi üreten kurumlardı. Eski Almanya’da yani Purusya’da gelişen ikinci kuşak üniversiteler bilgi üretmenin yanında araştırma yapmayı da ön plana çıkarttı. Proje tabanlı çalışmalar zamanla daha da kendini gösterdi. Şimdilerde yeni nesil üniversite dediğimiz ve ABD’de gelişen üniversiteler bilgi üretme, araştırma yapma yanında girişimciliği ön plana çıkartan modelleri ve uygulamaları geliştirdiler. Bilginin pratiğe yansıtılması çok değerli hale geldi.” dedi. TÜBİTAK ve Erasmus+ programları hakkında bilgiler vererek öğrencilerin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeleri için yapabilecekleri konusunda ipuçları ve tüyolar paylaştı.

Toplantıya telefonla katılan ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile görüşen, gençlere faydalı mesajlar veren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, üniversitede Genç Ofis’in aktif kullanılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti, gençleri çok önemsediklerini ve her zaman onlar için güzel çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Topluluk üyesi gençler kendi aralarında sohbet ederek, yeni fikirler üzerinde kritikler yaparak tanışma etkinliğini tamamladılar.