Öz Sağlık İş’ten destek

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Başkan Akyol, İsrail tarafından Filistinli sivillerin katledilmesi, soykırıma uğratılması karşısında Hak İş’in başlattığı ABD ve İsrail menşeili malların boykotuna var gücümüzle destek verdiklerini söyledi.

Akyol yaptığı açıklamada, “Öz Sağlık İş Sendikası teşkilatları olarak, Konfederasyonumuz Hak İş’in çağrısıyla ABD Merkezli Visa ve MasterCard uygulamalarını terk ediyor, Türkiye’nin yerli ve milli ödeme yöntemi TROY Karta geçiyoruz.Filistin’li masumların dökülen kanlarına ortak olmayacak, uluslararası para ödeme sistemlerinden kazandıkları ile katil devlet İsrail’in Filistinli sivillere uyguladığı katliama ateş taşımayacağız.Öz Sağlıkİş Sendikası olarak, Sendikamız üyelerine, çalışanlarına, üyelerimiz ailelerine ve milletimize Gazze’de yaşanan soykırım ve vahşete karşı durmak adına yerli ve milli ödeme yöntemimiz olan TROY karta geçmeleri hususunda çağrıda bulunuyoruz. Kartınız hangisi olursa olsun, sağ alt köşesinde TROY olsun” ifadelerini kullandı.