İş arayan binlerce ilkokul mezunu için sevindirici haber geldi. Toplam 35 binin üzerinde işçi alımı başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan binlerce ilkokul mezunu vatandaş için sevindirici bir duyuru yaptı. Toplamda 35 bini aşkın işçi alımı için başvurular başladı. İŞKUR, yeni eleman alımı için boş pozisyonları paylaştı ve eğitim zorunluluğu olmayan personel ilanları, ilkokul mezunlarının yüzünü güldürdü. Başvuruda bulunmak isteyenler, diğer başvuru şartlarını merak etmeye başladı.

İŞKUR'DAN 35 BİN 371 YENİ İŞÇİ ALIMI

İŞKUR'un yayınladığı eleman ilanları, Türkiye’nin dört bir yanındaki işsiz vatandaşlara hitap ediyor. Özel sektörde faaliyet gösteren farklı firmalar, toplamda 35 bin 371 adet fiziki iş gücü pozisyonu için eleman alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların minimum düzeyde ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Bunun dışında, firmalara ve pozisyona göre diğer şartlar değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir gibi birçok ildeki vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecek.

İlkokul mezunlarının da başvurabileceği pozisyonlar merak konusu. Eğitim düzeyinin minimum olması, bu ilanları daha da cazip hale getiriyor. İşte detaylar:

BEDEN İŞÇİSİ POZİSYONLARI

Beden işçisi pozisyonunda çalışacak olan kişiler, kas gücüne dayalı işlerde görev alacak. Taşıma, yükleme ve düzenleme faaliyetleri ile basit el aletlerini kullanma gibi görevler, beden işçilerinin sorumlulukları arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Beden işçisi pozisyonlarına başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İŞKUR’a kayıtlı olan vatandaşlar, kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, açık iş ilanları bölümünde 'beden işçisi' sorgusu yaparak başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.