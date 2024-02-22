Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kozlarını paylaşacağı 2023 Turkcell Süper Kupa Şanlıurfa’da oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00’de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır" denildi.