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Yapılan son açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki heyecan verici final, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. TFF, daha önce duyurulan yer ve tarih konusunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Turkcell Süper Kupa finalini Türkiye'de düzenleme talebinde bulunmuştu. Ancak TFF'nin açıklamasına göre, maçın yeri Suudi Arabistan olarak kalmıştır. Al-Awwal Park Stadyumu, Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki final mücadelesi 29 Aralık 2023 Cuma günü Türkiye Saati ile 20.45'te gerçekleşecek.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Türk futbolunun uluslararası alanda daha fazla tanınması ve yeni pazarlara açılması hedeflerine vurgu yapıldı. Ayrıca, Türk futbolunun ekonomik açıdan güçlenmesi ve kulüplerin rekabet edebilir seviyelere gelmesi için önemli projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

TFF'nin resmi açıklamasında, Türk futbolunun marka değerini artırmak adına düzenlenen 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi. Ayrıca, maçın canlı yayınının Türkuvaz Medya Grubu kanallarından ATV üzerinden gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle vurgulandı.