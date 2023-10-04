Yozgat İl Özel İdaresi tarafından; Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Karakaya köyünde KOP Kalkınma Ajansı finansal kaynağı ile yapılan, Göletten Kapalı Basınçlı Sistem Tarımsal Sulama Tesisi tamamlanıp köylünün hizmetine sunuldu.

Özel idare yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan bu proje ile 2 bin 200 dekar tarımsal alan su ile buluşturuldu. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışma ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)