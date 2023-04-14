STEM hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe hazırlan” dedi.

“İNANCIMIZ ARTIYOR”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, STEM’in Gümüşşu İlk ve Ortaokulunda yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

Müdür Aksoy, STEM yaklaşımının öğrencilere kendi tasarım ürünlerini ortaya koymalarında yardımcı olduğunu bildirdi.

Aksoy, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde ve STEM ile ortaya çıkarmış oldukları ürünleri görmenin geleceğe olan inancını artırdığını vurguladı.

Müdür Aksoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarının iç içe geçerek kullanıldığı STEM uygulamaları, öğrencileri Fen ve Matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta Mühendislik ve Teknoloji ile birlikte kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Gümüşşu İlk/Ortaokulunda yoğun olarak kullanılan bu eğitim yaklaşımı öğrencilerimize kendi tasarım ürünlerini ortaya koymalarını sağlamıştır. Öğrencilerimizin öğretmenleri rehberliğinde ortaya çıkarmış oldukları ürünleri görmek geleceğe olan inancımızı artırmaktadır. Onları yeni yaklaşımlarla geleceğe hazırlayan idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR”

STEM eğitiminin faydaları hakkında bilgi veren Aksoy, “STEM modeli, zaman geçtikçe daha da ihtiyaç duyulan bir model haline geliyor. Eğitim alanında yürütülen araştırmalar, bir bilgiyi öğrenmek için yazılı ve sözlü yöntemler dışında deney ve uygulamanın da oldukça önemli olduğunu ortaya koyuyor. İş bir problemi çözmeye gelince, teorik bilginin yetersiz kaldığı görülüyor ve böylece STEM eğitimi uygulaması devreye giriyor. STEM eğitiminin faydaları sadece akademik eğitim ile sınırlı değil. Bu eğitim modeli aynı zamanda doğru soruları sorabilmeyi, cevaplar ile doğru yol alabilmeyi, aktif dinleyici olmayı, çözüm odaklı olabilmeyi, analiz yeteneğini, analitik düşünme özelliğini, el becerisini, karmaşık sorunların altından kalkabilme gücünü de artırıyor. Yüzyılda başarılı ve mutlu olmak isteyen her insanın sahip olması gereken beceriler arasında yer alan bu yetenekleri geliştirmek, ülkelerin kalkınması için büyük önem taşıyor. İyi yetişmiş nitelikli bir iş gücüne sahip olmak için de ilköğretimden başlayarak kaliteli bir eğitim vermek gerekiyor. Öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında entegre ve kaliteli bir eğitim almasını sağlayan STEM eğitimi, böylece yalnızca bireylerin değil toplumun da gelişmesine katkı sağlıyor. Bu eğitim modeli, bilgiyi aktif bir şekilde kullanmayı sağlıyor. Yalnızca çocuklarda değil yetişkinlerde de zaman yönetimi ve planlama gibi yetenekleri artırmayı sağlayan STEM, her yaş grubuna uyarlanabiliyor” denildi.

STEM NEDİR?

STEM, son yıllarda gittikçe popülerleşen ve ebeveynlerin olduğu kadar öğrencilerin de dikkatini çekiyor. STEM bir eğitim modeli olduğu kadar bir yaşam tarzı olarak da görülüyor. Bu eğitim modeli hem araştırmaya ve sorgulamaya hem de üretmeye ve inovasyona teşvik eden yöntemlerin bir araya geldiği uygulamalı bir model. Geçmişten bu yana süregelen ve ezbere dayalı olan eğitim-öğretim sistemini kökten bir şekilde değiştirmeyi hedefleyen STEM modeli, bilim ve teknolojiye ağırlık veren ülkeler tarafından yoğun bir şekilde uygulanıyor ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanıyor. Bu model ile ilgili olarak en çok merak edilen bir diğer soru da, “STEM açılımı ne?” sorusu. STEM; Science (Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin bir akronimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 4 temel disiplinin baş harflerinin yan yana gelmesi ile oluşturulan STEM açılımı, ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında FeTeMM olarak da adlandırılıyor. Melike Aslı Arslan