Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Kardeş Şehir İrşâd Buluşmaları" kapsamında Sivas’a giden İl Müftüsü Ali Gülden, Sivas Merkez Paşa Camii'nde sohbette bulundu.

CAMİ CEMAATİYLE SOHBET ETTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ramazan ayında ülke genelinde "Kardeş Şehir İrşâd Buluşmaları" yürütülüyor.

Kardeş Şehir İrşâd Buluşmaları, vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Başkanlık tarafından başlatılan "Kardeş Şehir İrşâd Buluşmaları" kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden Sivas’a giderek cemaatle iftardan sonra sohbet etti. Müftü Gülden, Merkez Paşa Camii'nde teravih namazı öncesinde sohbet yapıp teravih namazının eda edilmesinin ardından ise cami cemaatiyle hasbihâl ve musafahada bulundu.

“ÇOK DUA EDİLMELİ”

Müftü Gülden, Sivas’ta verdiği vaazında, “Ramazan Ayı her şeyden önce erdemlilik, dürüstlük, ihlas, sabır gibi güzel hasletler kazandıran bereketli bir aydır. Ramazan ayı çıktıktan sonra da her Mümin, kazandığı bu güzellikleri muhafaza etmelidir. Ramazanın müminlere kazandırdığı güzelliklerin altını çizerek birlik ve bütünlüğümüzün kuvvetlenmesi için bu ayda çok dua edilmesi gerekiyor. Efendimizin (s.a.s.) ifadeleriyle evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaştığımız, kadir gecesine ve bayrama erişme sevincinin yüreklerimizi sardığı mübarek vakitler yaşıyoruz. Rabbimiz bu rahmet, mağfiret ve azaptan azade olma günlerinin maddî ve manevî bereketini üzerimizden eksik eylemesin” ifadelerini kullandı.

Başkanlık tarafından başlatılan projede vaaz ve irşat hizmetlerindeki verimliliğin ve ilçe müftüleri arasında hizmet çeşitliliğini artması amaçlanıyor.

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müftü Gülden’e teşekkür etti. Alpaslan Demir