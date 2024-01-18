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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oyuncuları, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Arif Topal’ı makamında ziyaret etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine ataması yapılan İl Müdürü Arif Topal makamında kabul ettiği Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oyuncularına başarı dileğinde bulundu.

İl Müdürü Topal, İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan kırımızı siyahlı ekibin elde ettiği başarılardan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca ise bir proje dahilinde Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlayan kulüplerinin azımsanamayacak başarılar elde ettiğini söyledi.

Ligde ilk dört takım arasına kalma mücadelesi verdiklerini hatırlatan Atmaca, asıl amaçları olan sporcu yetiştirme konusunda da şuanda Türkiye’ye örnek bir kulüp olduklarını sözlerine ekledi.