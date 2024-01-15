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Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Karne haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi ziyaret eden öğrenciler, belediyenin çalışma sistemi, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ileride geleceği şekillendiren bireyler olacağına dikkat çeken Başkan Ekinci, eğitime ve çocuklara imkanlar dahilinde destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Öğretmen ve öğrenciler de misafirperverliğinden dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı minik öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Ekinci, "Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkânlar dâhilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.