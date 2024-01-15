Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Taner Demirer, Türkiye 10 milyon Suriyeli sığınmacıyı bağrına basarak Kuzey Suriye’nin boşalmasını YPG’nin bu bölgede önünün açılmasını ve Kuzey Suriye-Kuzey Irak’da bir kürt devletinin kurulmasını isteyen ABD ve İsrail’in işini kolaylaştırdığını söyledi.

YPG/PKK demek ABD demektir. Türkiye Kuzey Suriye’de ve Kuzey Irak’da YPG/PKK’dan ziyade ABD ve İsrail ile mücadele etmektedir, çatışmaktadır diyen Demirer, “Beşer onar verdiğimiz şehitlerimizin başka bir açıklaması da olamaz” dedi.

Demirer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD’ye, İsrail’e ve YPG/PKK’ya bu bölgede dur demenin ve olası bir kürt devletinin kurulmasını engellemenin, bu planının bozulmasının tek yolu Türkiye’de bulunan 10 milyon Suriyeli sığınmacı arabın en kısa sürede Kuzey Suriye’ye geri gönderilmesidir!! Bu Türkiye için bir hayat memat meselesidir. Türkiye 10 milyon Suriyeli araba kapılarını açarak gerçekte kendi ayağına kurşun sıkmıştır. 10 milyon Suriyeli sığınmacı geri gönderilmediği takdirde Kuzey Suriye’de kurulması planlanan De facto kürt devleti kısa sürede De Jure haline gelecek; bu arada 10 milyon Suriyeli arabı barındıran Türk Devletinin demografik yapısı hızla bozulup üniter devlet çökertilerek Türkiye’nin bölünmesinin de önü açılacaktır. Türkiye’nin bölünmesi Kuzey Suriye-Kuzey Irak’da kurdurulacak sözde devlete can suyu olacaktır” ifadelerini kullandı.