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Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “01-15 Ocak 2024 tarihleri arasında; hakkında 'alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak' suçundan '11 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (A.G.) isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, haklarında 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan '3 yıl 10 ay 25 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (C.S.), 'kasten yaralama' suçundan '3 yıl 2 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.D.), 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan '2 yıl 7 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (E.O.), 'basit yaralama' suçundan '1 yıl 8 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (U.A.) isimli şahıslar Boğazlıyan ilçesinde, haklarında 'borçlunun ödeme şartının ihlali' suçundan '3 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (İ.Y.) ve 'kasten yaralama' suçundan '3 yıl 3 ay 10 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (Y.E.D.) isimli şahıslar Yozgat Merkez’de, hakkında 'mala zarar verme' suçundan '2 yıl' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (Y.E.Ş.) isimli şahıs Saraykent ilçesinde, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan '5 yıl 22 ay 56 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.Ç.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan '3 yıl 4 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (Y.Ş.) isimli şahıs Şefaatli ilçesinde, hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan '300 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.Ç.) isimli şahıs Yerköy ilçesinde, yakalanmıştır. Dönem içerisinde yakalanan (11) şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.