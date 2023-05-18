İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin okula bağlılıklarını ve motivasyonlarını arttırmayı, çocuk olduklarını unutmayarak gülmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öcal, "Gülmeyen çocuk kalmasın" projesinin, Yozgat Valiliğince yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu proje ile öğrencilerimizin gelişimlerini ve özgüvenlerini artırmak amacındayız. Projede emeği geçen idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi. AA