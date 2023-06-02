Olay, dün sabah saat 08.40 sıralarında Sorgun E-88 Karayolu 6. kilometrede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 70 yaşındaki M.Ç. idaresindeki 66 HP 544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, F.K. idaresindeki 60 BA 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çağlar (70) yaralanırken, aynı araçta bulunan Üzeyir Ünkoç olay yerinde hayatını kaybetti. Ünkoç’un cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA