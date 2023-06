AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün danışmanı olarak açıklandı.

Yeni görevinin ardından sosyal medya hesabından açıklama da paylaşan Yaşar Taşdemir, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevi sürecinde destek olan herkese teşekkür etti.

Taşdemir, yaklaşık 2 yıl 2 aydır yürüttüğü AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinden iş değişikliğinden dolayı affını talep ettiğini söyledi.

“GENÇ BİR HEYECANDIR AK PARTİ”

Taşdemir açıklamasında, “Büyük davaların, büyük hareketlerin tarihleri vardır. Bir de o davalar adına nerede, nasıl olursa olsun öne atılanlar vardır ki onların adları bu dava ile birlikte anılır. AK Parti, sadece kuruluşunun tarihiyle değil Türkiye tarihi ile yaşıt özlemlerin ortaya çıkarttığı bir hareket bir mücadelenin adıdır. Bu dava, kimi zaman yenilgilerle büyümüş, kimi zaman bayrakları kalkan yaparak tankların üstüne yürümekten geri kalmamıştır. Vesayetin, engellemenin, tehdidin ve saldırının hemen her türlüsüne maruz kalsa da hiç sönümlenmemiş genç bir heyecandır AK Parti. Bu davayı omuzlayan ve milletimizin gönlünde, millete hizmetin hakkını veren kişi de Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu kutlu yürüyüş ve mücadelenin bir parçası olmaktan, reisimizin yanında bulunmaktan bahtiyarım. Milletimizin 20 yıldır süren aralıksız desteğinin gerekçesini bu dava şuurunda aramak yerinde olacaktır. Aziz milletimiz darbelerle, muhtıralarla, iç karmaşalar, ekonomik şantajlarla geçen Türkiye siyasetinin bir değerlendirmesini yaptığında, ilk defa gerçek anlamda halk egemenliğini tecrübe etmektedir. Elitlere, bürokratlara, darbecilere, kurum ve kuruluşlara ait olmayan, halk tarafından belirlenen ve halka hizmet eden, halka ait bir hükümetin tecrübesi, halkımızda siyasete ilgiyi arttırdığı gibi, huzuru ve düzeni de temin etmiştir. AK Parti iktidarı, işte bu büyük tecrübenin meyvesidir” dedi.

“ASLA ŞÜPHEM YOK”

Sorumluluklarının arttığını söyleyerek açıklamasına devam eden Taşdemir, “Genç kimdir diye şahsen sorulacak olsa cevabım Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle: ‘Kim var diye sorduklarında sağına soluna bakmaksızın, fert fert ben varım diyen’ kişi yaşı ne olursa olsun bence gençtir. AK Parti gençtir. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan milli görüş içerisinde genç bir heyecanla mücadeleye girişmiş ve o azimle milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Liderimizin açtığı yolda çocuk denilebilecek bir yaşta bu mücadeleye dâhil olmanın ve gençlik kolları içinde bu davanın içinde bulunmanın imkânı hamdolsun bana da erişti. Bu şuurla AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesini yürütmeye gayret ettim. Ancak dava şuurunun bir gereği de sorumluluk seçmek, rahatı tercih etmek değil, ülkenin neresinde olursa olsun, nerede ihtiyaç varsa, o işe yetişmeye ve dört elle verilen vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktır. Bugün bu kardeşinizin sorumlulukları artmış ve gönlü sizde olmakla birlikte vazifesi değişmiştir. Bununla birlikte, 2023 vizyonumuz kapsamında bayrağı devralacak kardeşlerimizin de aynı azim ve kararlılıkla, aynı ruhla mücadelemizi ileri taşıyacaklarından da asla şüphem yoktur. Bu nispetle: Yaklaşık 2 yıl 2 aydır onur, şeref ve mutlulukla yürüttüğüm AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden iş değişikliğimden ötürü affımı talep ettim” şeklinde konuştu.

“SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM”

Taşdemir açıklamasına şu şekilde devam etti; “Hayatımın en güzel yıllarını AK Parti’mizde ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında geçirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Görev süremiz boyunca yol arkadaşlarımla birlikte Yozgat'ın her sokağında liderimizi ve hizmetlerini haykırdık. Şehrimizde Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Görev sürecim içerisinde sürekli temas halinde olarak, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, Yozgat’ımız için her zaman çaba sarf etmiş kıymetli temsilcileri olan başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Soysal Beyefendiye, 27. Dönem Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Beyefendiye gönülden teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Yine bu süreçte teşkilatımıza her daim mihmandarlık yapan, en büyük destekçimiz, AK Gençliğin başkanı ve ağabeyi Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan Başkanıma, Hemşehrimiz Teşkilat Başkanımız Yusuf İbiş Başkanımıza, MYK ve MKYK üyelerimize, kıymetli desteklerinden ötürü İl Başkanım Yusuf Başer’e, Kadın Kolları Başkanımız Erva Kevser Yurtlu’ya, İl Belediye Başkanımız Celal Köse’ye, İl Genel Meclis Başkanımız İskender Nazlı’ya, Ana Kademe İlçe başkanlarımıza, Kadın Kolları İlçe Başkanlarımıza, İlçe, Belde Belediye Başkanlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclis üyelerimize ve birlikte yürürken attığım her adımda benimle olan çok değerli yol arkadaşlarım, kardeşlerim, İl Yönetim Kurulum, İlçe Başkanlarım, Belde Başkanlarım ve Yönetimleri, Üniak ve Lise teşkilatımızda ki fedakar kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Bu kutlu davanın bayrağını devraldığımız gençlik kolları başkanlarımızı da anmadan olmaz, Gençlik Kollarında geçmişten bugüne kadar cefasını çekmiş ve hiç bir şekilde çizgilerini bozmadan uzaktan yakından bizlere destek veren Kurucu Genel Merkez MYK Üyesi Sayın İskender Minar’a, Gençlik Kolları İl Başkanlarımız Sayın Taner Yıldız’a, Sayın Abdülkerim Karslıoğlu’na, Sayın Atakan Erciyas’a, Sayın Süleyman Sarıca’ya, Sayın Çelebi Altuntaş’a, Sayın Serkan Sönmez’e, Sayın Muhammed Ali Gün’e, Sayın Muhammed Emin Erbek’e, Sayın Kazım Emiroğlu Şimşek’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, 2023 Türkiye Yüzyılı Seçim sürecinde AK Parti milletvekili adayı olmuş ve genç kardeşlerimizin her daim yanında olan 28. Dönem Milletvekili Adaylarımız Sayın Abdulkadir Akgül Beyefendiye, Sayın Süleyman Şahan Beyefendiye, Sayın İskender Minar Beyefendiye, Sayın Yusuf İbiş Beyefendiye de minnet ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Rabbim, liderimiz ve davamız yolunda yürüyen tüm teşkilat mensuplarına güç, kuvvet ve başarılarının devamını nasip etsin inşallah.” Melike Aslı Arslan