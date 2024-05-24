Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda açılan fuarda stantları tek tek gezen Vali Özkan, yazarlarla ve kitapseverlerle sohbet etti.

24 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kitap Günleri, kitapseverlere zengin bir program sunuyor. Etkinlik boyunca 75 yayınevi ve 80 yazar kitapseverlerle buluşacak.

10 gün sürecek olan fuarda, vatandaşlar çeşitli kitapları inceleme ve yazarlarla tanışma fırsatı bulacak.

Sorgun Belediyesi 3. Kitap Günleri, kitapseverleri bekliyor.

KİTAP FUARI DOPDOLU GEÇECEK

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Sorgun Kitap Günleri birçok yazar, şair ve akademisyeni bir araya getirecek. Panel ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği kitap fuarı dopdolu etkinliklerle geçecek.

10 gün sürecek fuar boyunca düzenlenecek özel etkinliklerde Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve yazarları söyleşilerinin ardından okurları için kitaplarını imzalayacak.

Fuar için Sorgun’a gelecek isimler arasında Hayati İnanç, Zekeriya Efiloğlu, Ali Şakir Ergin, Bestami Yazgan, Gri Koç, Serkan Karaismailoğlu, Metin Baytok, Nurullah Genç, Aslı Arslan, Saniye Bencik Kangal, Kübra Nur Ekmen, Sinan Yağmur, Erkan Göksu, çocuklar için; Bay Meraklı ‘’Kukla Şov ve Pandomim Gösterisi’’, Maşa ile Koca Ayı ‘’Müzikal Çocuk Oyunu’’ ve çok sayıda yerel yazar bulunuyor.

TÜM KİTAPSEVERLERE DAVET

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yaptığı açıklamada tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Başkan Ekinci, “Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenecek olan kitap günleri 24 Mayıs Cuma günü 11.00’de kapılarını açtı. Sorgun Belediyesi 3. Kitap Günleri, 10 gün boyunca birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak. Okuyucular çok sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı bulacak. Panel, söyleşi, imza günleri ve etkinliklerle misafirleri dolu dolu bir 10 gün bekliyor” dedi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Ekinci, “Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir peygamber ümmetiyiz. Yüzlerce kitap, onlarca yazar ve yayınevini konuk edeceğiz, heyecanımız Sorgun’umuzun hem tanıtımını yapmak hem de kitapseverleri sevdiği şair ve yazarlarla buluşturacak olduğumuz için. Sorgun Belediyesi olarak gelenekselleştirdiğimiz 3. Kitap Günleri ile bu yılda çıtayı çok yükseğe çıkardık. Bu yılda şehir merkezinden gelmek isteyen hemşehrilerimiz için ulaşım desteği vereceğiz. Kitap fuarından faydalanan insanlarımızın ufkunu ve vizyonunu genişletecek olmanın ve toplumun hızlı gelişmesine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.