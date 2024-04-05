Sorgun’a bağlı Eymir Kasabası'na yapılacak gölet inşaatı hızla ilerliyor.

Yozgat Valiliği, tarım arazilerimizi sulamak için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Proje kapsamında, gölet gövdesi yükseliyor. Sulama amaçlı olan bu gölet, talvegan yüksekliği 27,50 metre ve temelden yüksekliği 36 bin 50 metre olan bir yapı olacak. Gövde dolgusu ise yaklaşık 642 milyon metreküp hacminde olacak. Bu sayede 761 hektarlık tarım arazisi su ile buluşacak” ifadelerine yer verildi.