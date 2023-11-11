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Karabalı ve Bağlarbaşı köylerin arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyen Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabalı ve Bağlarbaşı köylerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Aydın, " Karabalı ve Bağlarbaşı köylerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi.

İncelemelerde Aydın’a, İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat eşlik etti.