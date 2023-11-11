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Kamuda enerji maliyetlerini azaltma amacı güden bu program, Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, kamuda enerji maliyetlerinde yüzde 15 olan tasarruf hedefi, yüzde 30'a çıkarıldı.

2024-2030 programı kapsamında alınacak tedbirler arasında güneş enerji panellerinin çatılara kurulumu, yaz ve kış aylarında ortam sıcaklıklarına yönelik sınırlamalar, sensörlü aydınlatma sistemlerinin kullanımı ve elektrikli araçların öncelikli tercihi ile şarj istasyonlarının kurulması gibi önemli adımlar yer alıyor. Bu kapsamlı güncelleme, kamudaki enerji verimliliği alanında çığır açacak etkili bir stratejiyi beraberinde getiriyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME AMAÇLI ÖNLEMLER ALINACAK

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ne göre, enerji maliyetlerini düşürme amaçlı alınacak önlemler arasında çatılara güneş enerji panelleri kurulumu, yaz ve kış aylarında ortam sıcaklıklarına asgari ve azami sınırlamalar, aydınlatmada sensörlü sistemlerin kullanımı, kamuya yapılacak motorlu araç alımlarında öncelikli olarak elektrikli araçların tercih edilmesi ve bunlara yönelik şarj istasyonlarının kurulması bulunmaktadır.

Hedefin artırıldığı bu program, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarında (yıllık enerji tüketimi 250 Ton Eşdeğer Petrol üzeri veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üstü) 2019 yılında yüzde 15 olan tasarruf hedefini 31 Aralık 2029'a kadar uygulayarak yüzde 30'a yükseltmiştir. Program, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren hayata geçirilecektir.

KAMU BİNALARINDA ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLECEK

Rehber kapsamında yer alan kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirmeyle başlayacak program, dış cephe yalıtımı, pencere değişimi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde yalıtım, kapı ve pencerelerden kaynaklanan kaçakların tespiti ve onarımını içermektedir. Ayrıca, B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalarda iç ortam sıcaklığına yönelik sınırlamalar getirilecek, led ampuller kullanılacak ve hareket sensörlü lambalar bina içinde yer alacaktır. Güneş enerjisi panelleri çatılara, otopark alanlarına ise hem güneş enerjisi panelleri hem de elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulacaktır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Rehberde belirtilen bir diğer önemli adım, kamu binalarına yapılacak olan motorlu araç alımlarında elektrikli araçların öncelikli olarak değerlendirilmesi ve binaların bulunduğu kampüslerde bisiklet veya elektrikli araçlarla ulaşımı teşvik eden çalışmaların yapılmasıdır.