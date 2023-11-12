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35 gencin katılımıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi” programı düzenlediklerini belirten Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu başkanı Halil Uğuz, BM Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıldığını söyledi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Eylül 2015’te, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (Sustainable Development Goals – SDG) içeren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni kabul etmiştir. “Kimseyi geride bırakmama” ilkesi üzerine inşa edilen yeni gündem, herkes için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik bütünsel bir yaklaşımı vurgulamaktadır. BM Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıyor. Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amaç Türkiye dahil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. BM Türkiye de bu Amaçlara 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor. Bu Amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin ilgilenlenmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla bu atölyeyi düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliği her zamankinden daha fazla eğitimin gerektirdiğini, gençlerin ve çocukların küresel ısınma konusunda eğitilmelerini vurgulayan Başkan Uğuz "Onlara sorunun ne olduğu ve bu sorunun sonuçlarının neler olabileceğinin anlatılması gerekmektedir; anlamaları davranışlarını değiştirmeye teşvik edecektir ve bu da krize uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır. Gençlere doğaya olan farkındalıklarının artırılması, içtiği suyun, yediği gıdanın farkında olması sağlanmalıdır. Yaşamımızın özü olan suya, tüm doğaya saygı duymayı öğretmeliyiz”dedi.